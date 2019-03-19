В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

Новости Нидерландов. Сейчас следователи их допрашивают и проверяют на причастность к нападению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Сейчас следователи их допрашивают и проверяют на причастность к нападению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта под стражу был взят сам стрелок. По данным правоохранителей, еще несколько недель назад уроженец Турции находился в заключении.
Напоминаем, 18 марта днем злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще пятеро были ранены. 19 марта на всех государственных зданиях в городе приспущены флаги в память о жертвах атаки.
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта