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В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

19 марта 2019 12:25
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Новости Нидерландов. Сейчас следователи их допрашивают и проверяют на причастность к нападению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе-1

18 марта под стражу был взят сам стрелок. По данным правоохранителей, еще несколько недель назад уроженец Турции находился в заключении.

В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе-4

Напоминаем, 18 марта днем злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще пятеро были ранены. 19 марта на всех государственных зданиях в городе приспущены флаги в память о жертвах атаки.

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

# Стрельба # Фотофакт

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