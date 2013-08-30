Прямой эфир

Уснувшего в соломе парня подожгли вместе со стогом в Новогрудском районе

30 августа 2013 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17-летний парень решил отдохнуть в стогу соломы. В это время работник местного СПК, проезжая мимо поля с пожнивными остатками, заметил небольшие кучки разбросанной соломы и решил их сжечь. Мужчина и предположить не мог, что в стогу мог оказаться человек.

Парень с ожогами  3-й степени лица, кистей рук, спины доставлен в больницу.

Если юношу, уснувшего в стоге соломы, подожгли случайно, то причиной пожара в Могилёвской области стал поджёг. Две легковые машины этим летом сгорели в Горках. Звонок на пульт пожарных поступил этой ночью. Когда спасатели прибыли на место, автомобили были уже полностью объяты пламенем. После ликвидации пожара установили, что в одной из них полностью сгорел салон и моторный отсек, а во второй – пострадал только салон. На месте происшествия нашли выгоревшую канистру (смотрите видео).

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Кобринском районе пенсионерка топором убила сожителя и закопала тело у себя в огороде
30 августа 2013 14:50

В Кобринском районе пенсионерка топором убила сожителя и закопала тело у себя в огороде

В Калифорнии бушуют сильные лесные пожары. Под угрозой уничтожения – более 4 тысяч домов
30 августа 2013 14:44

В Калифорнии бушуют сильные лесные пожары. Под угрозой уничтожения – более 4 тысяч домов

15 коров погибли под поездом в Витебской области
30 августа 2013 14:32

15 коров погибли под поездом в Витебской области