Уснувшего в соломе парня подожгли вместе со стогом в Новогрудском районе

Новости Беларуси. 17-летний парень решил отдохнуть в стогу соломы. В это время работник местного СПК, проезжая мимо поля с пожнивными остатками, заметил небольшие кучки разбросанной соломы и решил их сжечь. Мужчина и предположить не мог, что в стогу мог оказаться человек.

Парень с ожогами 3-й степени лица, кистей рук, спины доставлен в больницу.

Если юношу, уснувшего в стоге соломы, подожгли случайно, то причиной пожара в Могилёвской области стал поджёг. Две легковые машины этим летом сгорели в Горках. Звонок на пульт пожарных поступил этой ночью. Когда спасатели прибыли на место, автомобили были уже полностью объяты пламенем. После ликвидации пожара установили, что в одной из них полностью сгорел салон и моторный отсек, а во второй – пострадал только салон. На месте происшествия нашли выгоревшую канистру (смотрите видео).