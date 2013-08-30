В Калифорнии бушуют сильные лесные пожары. Под угрозой уничтожения – более 4 тысяч домов

Новости США. В Калифорнии бушуют сильные лесные пожары. Огнём объято более 80 тысяч гектаров. От стихийного бедствия сильно пострадал Йосемитский национальный парк, знаменитый своими гигантскими секвойями.

Контроль над распространением огня серьезно затрудняется сложным ландшафтом парка, из-за чего принято решение использовать беспилотные устройства, оснащенные видеокамерами. Расходы на тушение пожара в Калифорнии уже составили около 50 млн долларов. Под угрозой уничтожения – более 4 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.