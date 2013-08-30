В Кобринском районе пенсионерка топором убила сожителя и закопала тело у себя в огороде

Новости Беларуси. Почти месяц 58-летнего мужчину, пропавшего без вести, искала милиция.

Позже выяснилось, что вечером 7 августа мужчина скончался. 56-летняя женщина ударила спящего сожителя обухом топора. Женщина решила спрятать тело мужчины недалеко, возле собственного дома. Подозреваемая уже задержана и даёт показания. Что толкнуло женщину на совершение зверского преступления, выяснят следователи.

Напомним, в 2011 году 40-летний чиновник получил топором по спине после попытки разнять пьяных соседей по даче. Во время семейного отдыха на даче у соседей произошел конфликт. Геннадий пошел разнимать пьяных соседей. И этот день разделил жизнь большого начальника на две половины. Вторая половина жизни началась с отчаяния, бедности и забвения. Геннадий стал инвалидом-колясочником. Почти два года бывший крупный чиновник лежал в кровати. О том, чтобы найти работу и прокормить семью, не мог и мечтать. Семья жила в крайней нужде. Друзья по работе забыли дорогу к его дому. Как и многие инвалиды-колясочники, он жил в изоляции своей квартиры (смотрите видео).