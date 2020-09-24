МВД: несколько сотрудников ОМОНа пострадали во время акций протеста 23 сентября

Новости Беларуси. 23 сентября случаи провокации силовиков со стороны протестующих были частыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 сентября случаи провокации силовиков со стороны протестующих были частыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в центре Минска ситуацию можно назвать безобидной, то в микрорайонах, таких как Серебрянка и Каменная горка, все было иначе. Агрессивные участники акции нападали на правоохранителей и даже таранили их.
Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства
После вчерашних протестов, как сообщили в МВД, пострадали несколько сотрудников ОМОНа.