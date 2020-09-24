МВД: несколько сотрудников ОМОНа пострадали во время акций протеста 23 сентября

Если в центре Минска ситуацию можно назвать безобидной, то в микрорайонах, таких как Серебрянка и Каменная горка, все было иначе. Агрессивные участники акции нападали на правоохранителей и даже таранили их.



Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства