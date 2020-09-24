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МВД: несколько сотрудников ОМОНа пострадали во время акций протеста 23 сентября

24 сентября 2020 13:16
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Новости Беларуси. 23 сентября случаи провокации силовиков со стороны протестующих были частыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД: несколько сотрудников ОМОНа пострадали во время акций протеста 23 сентября-1

Если в центре Минска ситуацию можно назвать безобидной, то в микрорайонах, таких как Серебрянка и Каменная горка, все было иначе. Агрессивные участники акции нападали на правоохранителей и даже таранили их.

Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства

МВД: несколько сотрудников ОМОНа пострадали во время акций протеста 23 сентября-4

После вчерашних протестов, как сообщили в МВД, пострадали несколько сотрудников ОМОНа.  

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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