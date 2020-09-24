Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства

Новости Беларуси. Вечером 23 сентября на улицы Минска вышли те, кто даже после символичного маршрута кортежа Президента по столице продолжал называть церемонию инаугурации тайной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечером 23 сентября на улицы Минска вышли те, кто даже после символичного маршрута кортежа Президента по столице продолжал называть церемонию инаугурации тайной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершенно очевидно, что повод устроить в Минске беспорядки оппоненты власти просто выжидали. Правда, несмотря на призывы Telegram-каналов, желающих помитинговать оказалось мало.
Протестующие сначала никак не могли определиться с точкой сбора, после, получив инструкции, двинулись к стеле и стали перекрывать движение на проспекте Победителей, буквально выскакивая на проезжую часть, в результате чего спровоцировали ДТП.
Чтобы остудить пыл, правоохранителям пришлось применить спецсредства. Работал водомет. Особо агрессивных и активных участников несанкционированных митингов задерживали.
– Что здесь было, девочки?
– Видели все. Ребята перекрыли дорогу. Приехал ОМОН, ничего не делал. Ребята просто стояли, они стояли на той стороне. Ребята все убежали, дорогу открыли. ОМОН пришел на эту сторону, стоял и просто ждал. Ребята сначала кинули пластиковые бутылки с водой в ОМОН. ОМОН начал на это реагировать. Потом они начали кричать «Позор! Позор! Позор!», потом кто-то кинул стеклянную бутылку. И ОМОН на это уже среагировал и побежал на толпу.
– Они выхватывали всех подряд или того, кто бросал?
– Мы не поняли, мы не видели, кто кидал бутылку. Начали ребята кричать «Позор! Позор! Давайте поговорим». А как ОМОН будет разговаривать, если, грубо говоря, мы, простой народ, первыми кидаем бутылки стеклянные в ОМОН?