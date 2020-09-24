Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства

Новости Беларуси. Вечером 23 сентября на улицы Минска вышли те, кто даже после символичного маршрута кортежа Президента по столице продолжал называть церемонию инаугурации тайной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершенно очевидно, что повод устроить в Минске беспорядки оппоненты власти просто выжидали. Правда, несмотря на призывы Telegram-каналов, желающих помитинговать оказалось мало.

Протестующие сначала никак не могли определиться с точкой сбора, после, получив инструкции, двинулись к стеле и стали перекрывать движение на проспекте Победителей, буквально выскакивая на проезжую часть, в результате чего спровоцировали ДТП.

– Что здесь было, девочки?

– Видели все. Ребята перекрыли дорогу. Приехал ОМОН, ничего не делал. Ребята просто стояли, они стояли на той стороне. Ребята все убежали, дорогу открыли. ОМОН пришел на эту сторону, стоял и просто ждал. Ребята сначала кинули пластиковые бутылки с водой в ОМОН. ОМОН начал на это реагировать. Потом они начали кричать «Позор! Позор! Позор!», потом кто-то кинул стеклянную бутылку. И ОМОН на это уже среагировал и побежал на толпу.

– Они выхватывали всех подряд или того, кто бросал?

– Мы не поняли, мы не видели, кто кидал бутылку. Начали ребята кричать «Позор! Позор! Давайте поговорим». А как ОМОН будет разговаривать, если, грубо говоря, мы, простой народ, первыми кидаем бутылки стеклянные в ОМОН?