В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина

Новости Беларуси. 23 сентября около 14:15 в Витебске горел гараж по улице 3-я Луческая.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел кирпичный гараж, в котором стоял Peugeot 806.
Новости Беларуси. 23 сентября около 14:15 в Витебске горел гараж по улице 3-я Луческая.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел кирпичный гараж, в котором стоял Peugeot 806.
Фото: Витебское ОУМЧС
Во время пожара в здании никого не было, никто не пострадал. Огонь был потушен, в результате происшествия в гараже повреждены кровля, стены, имущество, уничтожен автомобиль.
Фото: Витебское ОУМЧС
Причина загорания выясняется.
Фото: Витебское ОУМЧС
На прошлой неделе в Витебске произошёл пожар в многоэтажке. Двух человек из горевшей квартиры спас прохожий – здесь подробности.