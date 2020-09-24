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В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина

24 сентября 2020 06:33
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Новости Беларуси. 23 сентября около 14:15 в Витебске горел гараж по улице 3-я Луческая.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел кирпичный гараж, в котором стоял Peugeot 806.

В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Во время пожара в здании никого не было, никто не пострадал. Огонь был потушен, в результате происшествия в гараже повреждены кровля, стены, имущество, уничтожен автомобиль.

В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Причина загорания выясняется.

В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Витебске произошёл пожар в многоэтажке. Двух человек из горевшей квартиры спас прохожий – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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