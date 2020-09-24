В Витебске в результате пожара в гараже сгорела машина

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел кирпичный гараж, в котором стоял Peugeot 806.

Новости Беларуси. 23 сентября около 14:15 в Витебске горел гараж по улице 3-я Луческая.

Во время пожара в здании никого не было, никто не пострадал. Огонь был потушен, в результате происшествия в гараже повреждены кровля, стены, имущество, уничтожен автомобиль.