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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 23 сентября задержаны 364 человека

24 сентября 2020 13:05
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Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 23 сентября задержаны 364 человека-1

Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет. За 23 сентября всего по стране зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 000 человек. Более 360 из них задержаны.  

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 23 сентября задержаны 364 человека-4

Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В связи с этим правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику.  

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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