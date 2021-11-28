Мужчина афро-азиатской внешности, примерно 30 лет. Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе?

Новости Беларуси. Зверское отношение польских силовиков к беженцам, видимо, стало заразительным примером для литовцев. Там тоже стали применять нацистские методы. Вечером 27 ноября на линии границы с Литвой белорусские пограничники обнаружили труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выброшенное литовскими силовиками тело было найдено на пограничной заставе «Видзы» Полоцкого погранотряда. Беженец – мужчина афро-азиатской внешности возрастом примерно 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра возле погибшего находилась одежда и продукты питания. Документов, удостоверяющих личность, следователи не нашли.