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Мужчина афро-азиатской внешности, примерно 30 лет. Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе?

28 ноября 2021 13:23
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Новости Беларуси. Зверское отношение польских силовиков к беженцам, видимо, стало заразительным примером для литовцев. Там тоже стали применять нацистские методы. Вечером 27 ноября на линии границы с Литвой белорусские пограничники обнаружили труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выброшенное литовскими силовиками тело было найдено на пограничной заставе «Видзы» Полоцкого погранотряда. Беженец – мужчина афро-азиатской внешности возрастом примерно 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра возле погибшего находилась одежда и продукты питания. Документов, удостоверяющих личность, следователи не нашли.  

Мужчина афро-азиатской внешности, примерно 30 лет. Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе?-1

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.  

Следственные действия продолжаются.  

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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