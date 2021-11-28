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Литовские силовики выбросили труп беженца на белорусскую границу. Тело нашли со следами избиения

28 ноября 2021 11:29
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Новости Беларуси. Зверское отношение польских силовиков к беженцам, видимо, стало заразительным примером для литовцев. Минувшим вечером на линии границы с Литвой белорусские пограничники обнаружили труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Литовские силовики выбросили труп беженца на белорусскую границу. Тело нашли со следами избиения-1

Выброшенное литовскими силовиками тело было найдено на пограничной заставе «Видзы» Полоцкого погранотряда. Беженец – мужчина афро-азиатской внешности около 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.  

27 ноября глава службы охраны государственной границы Литвы заявил, что погранслужба, армия и полиция Литвы готовы к возможному вооруженному вторжению беженцев с белорусской территории.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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