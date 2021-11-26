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В Борисове на переходе сбили мужчину, который катил велосипед

26 ноября 2021 13:31
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Новости Беларуси. В Борисове на 51-м километре автодороги Р53 Слобода – Новосады 55-летний водитель Skoda сбил 39-летнего мужчину, который катил велосипед, переходя проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове на переходе сбили мужчину, который катил велосипед-1

Велосипедист получил травмы. Двухколесный транспорт был обозначен светоотражающими элементами, на одежде пешехода данные элементы отсутствовали.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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