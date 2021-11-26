В Борисове на переходе сбили мужчину, который катил велосипед

Новости Беларуси. В Борисове на 51-м километре автодороги Р53 Слобода – Новосады 55-летний водитель Skoda сбил 39-летнего мужчину, который катил велосипед, переходя проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.