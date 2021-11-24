В Минске троллейбус сбил насмерть 86-летнюю женщину

Новости Беларуси. На улице Мирошниченко произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель троллейбуса двигался со стороны улицы Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А сбил 86-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.