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В Минске троллейбус сбил насмерть 86-летнюю женщину

24 ноября 2021 15:53
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Новости Беларуси. На улице Мирошниченко произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

В Минске троллейбус сбил насмерть 86-летнюю женщину-1

Водитель троллейбуса двигался со стороны улицы Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А сбил 86-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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