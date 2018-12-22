Могилёвчанин вынес из магазина алкоголь на 706 рублей, чтобы создать праздничное настроение

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина вынес из магазина спиртное и поил всех желающих, чтобы создать праздничное настроение.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, пришедший утром на работу продавец магазина обнаружил разбитое стекло входной двери и пропажу большого количества алкогольных напитков. Работник немедленно позвонил в милицию.

Правоохранители выяснили, что чужое имущество похитил 33-летний безработный местный житель. Ночью гражданин наведывался в торговое помещение и выносил оттуда спиртное, которое затем приносил домой и распивал в компании приятелей. Также могилёвчанин предлагал всем желающим зайти к нему и бесплатно выпить.

Всего подозреваемый вынес продукции на 706 рублей. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что хотел почувствовать приближение Нового года и создать праздничное настроение своим знакомым.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 108 УПК РБ, похищенное частично изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье «Кража».

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