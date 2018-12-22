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«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском

22 декабря 2018 11:45
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Новости Беларуси. Авария, которая случилась утром 22 декабря в пригороде Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском-1

Семь автомобилей повреждены, в их числе маршрутка. Она объезжала столкнувшиеся ранее автомобили и в неё въехал тягач, перевозивший танк. Затем он стал мишенью для атаковавших его автомобилей.   

«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском-4

Виталий Соболев, водитель маршрутного такси:
Я стал притормаживать из-за того, что по крайней левой полосе ехали машины и стали быстро перестраиваться в среднюю полосу, так как увидели, что там ДТП. Я притормозил их пропустить, чтобы они зашли в среднюю полосу.
Сзади меня по крайней правой полосе ехала военная техника. Молодой военный не справился с управлением. А там стоял джип, и он хотел объехать джип и врезался мне в заднюю правую сторону. Если бы было сухо, он успел бы тормознуть.

«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском-7

Дмитрий Рыжевич, водитель:
Увидели впереди стоящие машины, успели оттормозиться, оттормозились и услышали удар сзади. В нас врезался Citroen и затолкал нас под танк.

«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском-10

Во всех обстоятельствах военно-гражданского ДТП предстоит разобраться правоохранителям. В аварии никто серьёзно не пострадал, а вот некоторые из автомобилей восстановлению не подлежат.

«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском-13

# Авария в Минской области # происшествия # Дмитрий Рыжевич # Фотофакт

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