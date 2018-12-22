«В нас врезался Citroen и затолкал под танк». ДТП с участием 7 машин произошло под Минском

Новости Беларуси. Авария, которая случилась утром 22 декабря в пригороде Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария, которая случилась утром 22 декабря в пригороде Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семь автомобилей повреждены, в их числе маршрутка. Она объезжала столкнувшиеся ранее автомобили и в неё въехал тягач, перевозивший танк. Затем он стал мишенью для атаковавших его автомобилей.
Виталий Соболев, водитель маршрутного такси:
Я стал притормаживать из-за того, что по крайней левой полосе ехали машины и стали быстро перестраиваться в среднюю полосу, так как увидели, что там ДТП. Я притормозил их пропустить, чтобы они зашли в среднюю полосу.
Сзади меня по крайней правой полосе ехала военная техника. Молодой военный не справился с управлением. А там стоял джип, и он хотел объехать джип и врезался мне в заднюю правую сторону. Если бы было сухо, он успел бы тормознуть.
Дмитрий Рыжевич, водитель:
Увидели впереди стоящие машины, успели оттормозиться, оттормозились и услышали удар сзади. В нас врезался Citroen и затолкал нас под танк.
Во всех обстоятельствах военно-гражданского ДТП предстоит разобраться правоохранителям. В аварии никто серьёзно не пострадал, а вот некоторые из автомобилей восстановлению не подлежат.