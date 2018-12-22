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Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение

22 декабря 2018 12:15
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовно дела об убийстве 19-летней девушки в Кировском районе.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 29 мая студентка на автобусе ехала домой после занятий в колледже. Девушка вышла на остановке общественного транспорта в деревне Селица, где встретила одногруппника.  

Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

Между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого 17-летний местный житель ударил одногруппницу в грудь. От удара студентка упала, после чего несовершеннолетний задушил девушку деревянным черенком ручного культиватора.  

Далее студент спрятал тело погибшей в густой траве и кустарниках, которые располагались в 60 метрах от места происшествия. Затем парень забрал вещи девушки, её документы и ушёл.  

Согласно результатам экспертизы, молодой человек осознавал свои действия и мог ими управлять.  

Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве, краже имущества и хищении личных документов.  

Уголовное дело передано прокурору.  

В начале лета 2018 года сообщалось, что возле остановки «деревня Павловича» было обнаружено тело девушки, которая считалась пропавшей. 

Через несколько дней был задержан подозреваемый – 17-летний одногруппник погибшей (подробности здесь).  

# Убийство # происшествия

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