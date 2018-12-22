Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 29 мая студентка на автобусе ехала домой после занятий в колледже. Девушка вышла на остановке общественного транспорта в деревне Селица, где встретила одногруппника.

Между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого 17-летний местный житель ударил одногруппницу в грудь. От удара студентка упала, после чего несовершеннолетний задушил девушку деревянным черенком ручного культиватора.

Далее студент спрятал тело погибшей в густой траве и кустарниках, которые располагались в 60 метрах от места происшествия. Затем парень забрал вещи девушки, её документы и ушёл.

Согласно результатам экспертизы, молодой человек осознавал свои действия и мог ими управлять.