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Бутылку водки из золота стоимостью 1,3 миллиона долларов украли у жителя Дании

04 января 2018 15:02
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Новости Дании. С частной выставки Бриана Ингберга похитили самую дорогую в мире бутылку водки.

Почти полтора миллиона долларов стоит не сам алкогольный напиток, а бутылка.

Как сообщают местные СМИ, на её создание ушло 3 кг золота и столько же серебра. Более того, тара украшена той же кожей, которой был отделан автомобиль 1912 года, принимавший участие в ралли в Монте-Карло. 

Житель Копенгагена взял бутылку напрокат у завода, чтобы сделать её частью своей выставки. Сама выставка проходила в баре «Кафе 33», в подвале Ингберга.

На странице в Facebook мужчина разместил сообщение с просьбой о помощи в поиске воров.

Бриан Ингберг, пострадавший:
Я предоставлю вознаграждение тому, кто поможет найти её. Во всем мире есть только одна бутылка. У нас есть кадры с камер видеонаблюдения, которые переданы полиции.

Бутылка с алкоголем может сделать популярной.

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# Кража # Бриан Ингберг

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