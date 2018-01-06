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В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции

06 января 2018 13:25
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Новости Беларуси. Рабочие нашли пустую тару на строительной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции-1

Похоже, вору просто захотелось отпраздновать, а бутылку он попросту выкинул. К слову, самым ценным была не водка, а именно емкость в которой она находилась.

В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции-3

Бутылка сделана из шести килограммов золота и серебра и инкрустирована бриллиантами.

В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции-5

Отсюда и цена почти в полтора миллиона долларов. Момент кражи сняла камера наблюдения. Но вот преступника пока так и не поймали.

В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции-7

# Фотофакт # Кража

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