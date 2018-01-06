В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции

Новости Беларуси. Рабочие нашли пустую тару на строительной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похоже, вору просто захотелось отпраздновать, а бутылку он попросту выкинул. К слову, самым ценным была не водка, а именно емкость в которой она находилась.

Бутылка сделана из шести килограммов золота и серебра и инкрустирована бриллиантами.