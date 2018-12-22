Сладости и серебро: в Мозыре задержан подозреваемый в кражах из церквей

Новости Беларуси. 21 декабря в Мозыре был задержан подозреваемый в кражах из церквей.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 16 декабря к правоохранителям обратился настоятель храма «Святого преподобного Сергия Радонежского». Заявитель сказал, что неизвестный отжал створки окна, проник в церковь и похитил 141 рубль. Также воришка прихватил серебряные крест, браслет и пять цепочек.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен подозреваемый – 19-летний уроженец Лельчицкого района с судимостью за кражу из ларька на территории райцентра.

21 декабря подозреваемый проник в другой храм, где позаимствовал пакет со сладостями. Действовал он так же, как виновник предыдущей кражи: отжал створку окна и проник внутрь. Когда парень вышел из здания, его уже ждали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Согласно предварительной информации, молодой человек ранее совершил ещё несколько мелких хищений из других церковных приходов Мозыря.

Зимой 2018 года в Крупском районе был обворован православный храм.