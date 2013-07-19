Минского чиновника, связанного со строительством, посадили на 9 лет за взятку

Новости Беларуси. Чиновника КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома» признали виновным в получении взятки. Суд Московского района приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает БелТА.

Представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Судом Московского района Минска чиновник признан виновным в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 430 «Получение взятки» и частью 1 статьи 430 «Покушение на получение взятки» Уголовного кодекса Республики Беларусь и приговорён к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет.

Всё началось ещё весной 2010 года. Заместитель начальника отдела комплектации предприятия «УКС Миноблисполкома», ответственный за проведение закупок, договорился с руководителем ООО «Солидейт» о получении постоянных денежных вознаграждений в размере до 20% от суммы каждого договора, заключённого между предприятиями.

Кроме того, обнаружены и другие факты получения взяток сотрудниками данного предприятия от различных организаций. Денежные вознаграждения давались за то, чтобы конкретную фирму выбрали в качестве поставщика товаров для объектов КУП «УКС Миноблисполкома». За каждый договор требовали от 160 до 38 тыс. долларов. Сумма накопленных чиновником взяток составляет почти 440 млн рублей, сообщает ctv.by.

Напомним, недавно попался на взятке в 4 тыс. долларов и был арестован бывший директор минского мясокомбината Владимир Лазовский, сейчас он заключён под стражу.

Смотрите расследование СТВ: «Взятка: где грань между коррупцией и благодарностью».