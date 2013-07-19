В Минске судят трёх белорусских хакеров, похитивших деньги у граждан США

Новости Беларуси. В суде Ленского района Минска судят трёх белорусских хакеров, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Трое белорусов – Овчинников, Семашко и Кожинов – похитили деньги со счетов граждан США. Теперь они обвиняются по части 4 статьи 212 «Хищения путём использования компьютерной техники, совершённые организованной преступной группой», сообщает БелТА.

Кроме того, некоторые из них обвиняются ещё в незаконной предпринимательской деятельности и в изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Пока хакеры свою вину не признали. Ведётся следствие, сообщает ctv.by.

Напомним, в апреле этого года минский хакер при помощи вирусной программы снял с банковских карточек деньги на сумму более 20 тысяч евро и 7,5 тысяч польских злотых у граждан Польши, Италии и Франции. (смотрите видео)