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Директор «Белэнергосетьпроект» задержан при получении взятки в 20 тысяч долларов

21 сентября 2018 11:58
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Новости Беларуси. 18 сентября Комитет государственной безопасности задержал с поличным при получении взятки директора РУП «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича.  

По сведениям КГБ, в момент задержания мужчина получал незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Посредником выступал замгендиректора РУП «Объединённое диспетчерское управление» Владимир Васильченков.  

Подозреваемые разработали противоправную схему получения взяток от представителей коммерческих структур в обмен на создание условий для победы в конкурсах и добавления в проекты оборудования поставщиков.  

В отношении Короткевича возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», в отношении Васильченкова – «Посредничество во взяточничестве».  

Задержанные содержатся в СИЗО КГБ, они дали признательные показания.  

Устанавливаются все факты правонарушений подозреваемых.  

# Коррупция # происшествия # Андрей Короткевич # Владимир Васильченков

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