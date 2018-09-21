Директор «Белэнергосетьпроект» задержан при получении взятки в 20 тысяч долларов

Новости Беларуси. 18 сентября Комитет государственной безопасности задержал с поличным при получении взятки директора РУП «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича.

По сведениям КГБ, в момент задержания мужчина получал незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Посредником выступал замгендиректора РУП «Объединённое диспетчерское управление» Владимир Васильченков.

Подозреваемые разработали противоправную схему получения взяток от представителей коммерческих структур в обмен на создание условий для победы в конкурсах и добавления в проекты оборудования поставщиков.

В отношении Короткевича возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», в отношении Васильченкова – «Посредничество во взяточничестве».

Задержанные содержатся в СИЗО КГБ, они дали признательные показания.

Устанавливаются все факты правонарушений подозреваемых.