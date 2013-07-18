5-летний мальчик, оставленный без присмотра, залез в трансформаторную будку. Ребенок лишился обеих рук

Новости Беларуси. В Минской области оставленный без присмотра пятилетний мальчик получил тяжелые ожоги. Пока мама была в магазине, ребенок вышел на улицу и залез в трансформаторную подстанцию. В результате сильного удара током малыш практически лишился рук. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

ЧП произошло накануне днем вот в этой деревне Крупского района. Мать с пятилетним сыном пришла в магазин. Пока делала покупки, упустила ребенка из вида. Тот выбежал на улицу.

Алла Малярова, бабушка пострадавшего мальчика:

Потом мы стоим, вырубился свет. И тут же мальчик забегает и кричит, что он горит, дайте воды!

Трансформаторная будка от магазина всего в 15 метрах – именно сюда, играя, и забрался мальчик. Более того, он зашел внутрь, причем сделать это ему не составило большого труда. Местные говорят, что эта дверь месяц была нараспашку.

Местная жительница:

Открыта была, и за ней никто не следит, она сама по себе. А вот ребенок играл-играл, залез, и вот такая трагедия.

Уже после всего произошедшего выяснилось: ребенок схватился сразу двумя руками за оголенные провода. От этого руки просто обуглились. В шоковом состоянии, но живого, доставали его из подстанции местные ребята. Тут же вызвали скорую.

Леонид Ивец, главный врач Крупской центральной районной больницы:

Он был госпитализирован в отделение реанимации, в тяжелом состоянии, с диагнозом электротравма, ожоги поверхности тела 10%.

Врачи констатируют: мальчику очень повезло. После таких электротравм, в принципе, не выживают. Напряжение в проводах внутри трансформаторной будки — несколько тысяч вольт.

Ток, к счастью, не повредил нервные окончания, но прошел через сердце ребенка. Поэтому делать какие-либо прогнозы доктора не берутся. Ну а специалисты-электрики, под чьим контролем находится злополучная подстанция, факт, в том числе своей, вины в произошедшем не отрицают.

Александр Казаков, главный инженер филиала РУП «Минскэнерго» Борисовские электрические сети:

Когда наши представители прибыли туда, там не было пострадавшего, двери были открыты. Изъяты документы, по результатам расследования будут определены виновные лица. Соответственно, потом будут приняты меры.

Сейчас Следственный комитет выясняет подробности произошедшего. Ну а спасатели в очередной раз дают родителям, казалось бы, банальный, но жизненно важный для их чад совет: не оставляйте маленьких детей без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.