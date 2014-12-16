Прямой эфир

Минск: сотрудники МЧС спасли уточку в Свислочи

16 декабря 2014 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По вине людей чуть не погибла, по их же милости выжила. Настоящая драма развернулась в акватории Свислочи в районе улицы Пулихова днем 14 декабря.

Дикая утра запуталась в рыболовной леске и не могла самостоятельно освободиться.

На попавшую в беду птицу обратили внимание прохожие. Они позвонили в 101. Сперва диспетчер переадресовал звонивших в организацию «Ахова птушак бацькаўшчыны» и «Фауна города» - они занимаются проблемами животных и птиц.

Но когда выяснилось, что те в выходной день вне связи, вопрос уже не стоял. Тем более, что у столичной пожарной аварийно-спасательной части №4 и так были плановые занятия по спасению на воде на акватории Свислочи.

В связи с появившимся обстоятельством было принято решение направить группу спасения на водах именно в указанное место.

Спасатели отработали нужные им приемы спасения с поверхности воды, и заодно освободили утку.

К слову, прошлой зимой неравнодушные минчане били во все колокола, спасая лебедя на водоеме в столичном микрорайоне Курасовщина: в крещенские морозы птица оказалась одна посреди замерзшего водоема. Смотрите видео.

# происшествия # Спасение # Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
Вор проглотил кольцо стоимостью 20 тысяч долларов
16 декабря 2014 09:12

Вор проглотил кольцо стоимостью 20 тысяч долларов

Вооруженный мужчина устроил охоту за людьми на улицах Филадельфии: 6 человек убиты, 3 ранены
16 декабря 2014 07:35

Вооруженный мужчина устроил охоту за людьми на улицах Филадельфии: 6 человек убиты, 3 ранены

Около 20 тысяч новогодних пиротехнических изделий без документов изъяли правоохранители в Минске
16 декабря 2014 07:27

Около 20 тысяч новогодних пиротехнических изделий без документов изъяли правоохранители в Минске