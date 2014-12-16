Минск: сотрудники МЧС спасли уточку в Свислочи

Новости Беларуси. По вине людей чуть не погибла, по их же милости выжила. Настоящая драма развернулась в акватории Свислочи в районе улицы Пулихова днем 14 декабря.

Дикая утра запуталась в рыболовной леске и не могла самостоятельно освободиться.

На попавшую в беду птицу обратили внимание прохожие. Они позвонили в 101. Сперва диспетчер переадресовал звонивших в организацию «Ахова птушак бацькаўшчыны» и «Фауна города» - они занимаются проблемами животных и птиц.

Но когда выяснилось, что те в выходной день вне связи, вопрос уже не стоял. Тем более, что у столичной пожарной аварийно-спасательной части №4 и так были плановые занятия по спасению на воде на акватории Свислочи.

В связи с появившимся обстоятельством было принято решение направить группу спасения на водах именно в указанное место.

Спасатели отработали нужные им приемы спасения с поверхности воды, и заодно освободили утку.

К слову, прошлой зимой неравнодушные минчане били во все колокола, спасая лебедя на водоеме в столичном микрорайоне Курасовщина: в крещенские морозы птица оказалась одна посреди замерзшего водоема. Смотрите видео.