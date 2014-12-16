Вор проглотил кольцо стоимостью 20 тысяч долларов

Новости Великобритании. Полиция намерена ждать, пока драгоценность выйдет из воришки естественным путем.

Как уточняют правоохранители, 22-летний Райханур Чудухри ворвался в лавку, схватил кольцо, украшенное 18-каратным бриллиантом, и проглотил украшение.

Известно, что Чудухри наведался в магазин с двумя сообщниками. Их задача – отвлекать персонал. Но вся команда операцию провалила, сотрудники лавки вызвали полицию.

Чудухри так распереживался, что не придумал ничего лучше, как проглотить кольцо.

По просьбе стражей порядка в одной из британских клиник вору сделали рентген, однако кольца в желудке Чудухри так и не обнаружили. Продавцы ювелирного магазина не сомневаются: драгоценность находится в животе преступника. Слушание по делу грабителя пройдет завтра, 17 декабря.

В лучших традициях блокбастеров воры несколько лет назад унесли весьма крупную сумму из одного кафе-бара, расположенного в центре Минска.

Украденных денег с лихвой хватило бы на целый VIP-банкет. По данным оперативников, из сейфа заведения похитили 32 с лишним миллиона рублей.

Неизвестные были в масках и действовали точно по сценарию криминального спектакля. В кафе проникли через веранду, затем связали скотчем охранника, и уже после пришло время сейфа. Он в этой цепи оказался самым слабым, но поистине золотым звеном. Как вычислили налетчиков, вы узнаете из видео.