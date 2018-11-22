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Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе

22 ноября 2018 22:39
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Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе-1

Семья прилетела сюда весной и успела обзавестись 7 птенцами. Однако на зимовку лебеди полетели, не дождавшись одного детеныша. Птицу подкармливают местные жители, но с наступлением холодов лебедь может погибнуть. Неравнодушные люди стремятся помочь птице и найти ей приют.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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