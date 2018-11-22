Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе

Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семья прилетела сюда весной и успела обзавестись 7 птенцами. Однако на зимовку лебеди полетели, не дождавшись одного детеныша. Птицу подкармливают местные жители, но с наступлением холодов лебедь может погибнуть. Неравнодушные люди стремятся помочь птице и найти ей приют.