Около 20 тысяч новогодних пиротехнических изделий без документов изъяли правоохранители в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси в предновогодние дни продавцы фейерверков под особым контролем. Так, крупную партию нелегальной пиротехники правоохранители изъяли в Минске у одного из предпринимателей.

В гаражах, которые арендовал частник, находилось около 20 тысяч новогодних изделий без документов. Весь товар был конфискован. Его стоимость составила почти миллиард рублей.

За нелегальную торговлю новогодними салютами, петардами и хлопушками грозит штраф до 15 млн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.