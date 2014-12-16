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Около 20 тысяч новогодних пиротехнических изделий без документов изъяли правоохранители в Минске

16 декабря 2014 07:27
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Новости Беларуси. В Беларуси в предновогодние дни продавцы фейерверков под особым контролем. Так, крупную партию нелегальной пиротехники правоохранители изъяли в Минске у одного из предпринимателей.

В гаражах, которые арендовал частник, находилось около 20 тысяч новогодних изделий без документов. Весь товар был конфискован. Его стоимость составила почти миллиард рублей.

За нелегальную торговлю новогодними салютами, петардами и хлопушками грозит штраф до 15 млн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

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