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Вооруженный мужчина устроил охоту за людьми на улицах Филадельфии: 6 человек убиты, 3 ранены

16 декабря 2014 07:35
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Новости США. В штате Пенсильвания вооруженный мужчина устроил охоту за людьми на улицах Филадельфии. Как сообщает полиция, в разных районах города он убил шестерых и ранил еще троих человек. Во всех стрелял с близкого расстояния, и по предварительным данным, каждый из них был знаком с нападавшим.

Предположительно, это 35-летний Брэдли Уильям Стоун. Известно, что в момент расстрела своих жертв он был одет в камуфляж. Сейчас полиция проверяет дома, в которых может скрываться Стоун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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