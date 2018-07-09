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Годовалый ребёнок выпил моющее средство в Столинском районе. Малыш в реанимации

09 июля 2018 10:16
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Новости Беларуси. В Столинском районе годовалый ребенок выпил моющее средство.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером восьмого июля. Ребенок находился в гостях у бабушки вместе с мамой и сестрой.

Малыш зашел на кухню, где выпил моющее средство.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Проводится проверка. Семья ребенка характеризуется положительно.

В начале мая в Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Иванюк

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