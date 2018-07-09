Годовалый ребёнок выпил моющее средство в Столинском районе. Малыш в реанимации

Новости Беларуси. В Столинском районе годовалый ребенок выпил моющее средство.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером восьмого июля. Ребенок находился в гостях у бабушки вместе с мамой и сестрой.

Малыш зашел на кухню, где выпил моющее средство.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Проводится проверка. Семья ребенка характеризуется положительно.