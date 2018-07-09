Годовалый ребёнок выпил моющее средство в Столинском районе. Малыш в реанимации

Новости Беларуси. В Столинском районе годовалый ребенок выпил моющее средство.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером восьмого июля. Ребенок находился в гостях у бабушки вместе с мамой и сестрой.
Малыш зашел на кухню, где выпил моющее средство.
Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы.
Проводится проверка. Семья ребенка характеризуется положительно.
В начале мая в Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту (читать далее).