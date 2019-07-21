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Мать избила молотком по голове дочь в Минске

21 июля 2019 11:37
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Новости Беларуси. В Минске на Каменной горке мать несколько раз ударила собственную дочь молотком по голове. О произошедшем сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ребенок поступил в больницу с сильным кровотечением утром 21 июля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:
В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком.

Мать избила молотком по голове дочь в Минске-1

Известно, что девочке 8 лет, ее мать доставлена в медучреждение для определения ее психического и физического состояния. В квартире, в которой все произошло, работают правоохранители.

Несколько лет назад Беларусь шокировал беспрецедентный случай, который произошел в Городке. Отец жестоко избил свою полуторагодовалую дочь. Ребенка избивали на глазах у старшей трехлетней сестры. Причина родительского гнева банальна: ребенок якобы прошелся гвоздем по экрану телевизора (здесь подробнее).

# Нападение # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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