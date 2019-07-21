Мать избила молотком по голове дочь в Минске

Новости Беларуси. В Минске на Каменной горке мать несколько раз ударила собственную дочь молотком по голове. О произошедшем сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ребенок поступил в больницу с сильным кровотечением утром 21 июля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:

В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком.