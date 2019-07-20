Житель Борисова вышел на пути перед поездом. Мужчина погиб

Новости Беларуси. На железной дороге за сутки произошли два несчастных случая.

Как сообщает МВД Беларуси, 19 июля около десяти утра на перегоне Борисов – Печенский 61-летний мужчина вышел на пути перед приближавшимся поездом «Орша – Барановичи».

Произошёл наезд, в результате которого житель Борисова получил несовместимые с жизнью травмы.

Второй случай имел место на станции Красный берег. 57-летний житель Жлобинского района лежал на пешеходном настиле 2-ой платформы. В результате мужчину сбил товарный поезд «Гомель – Осиповичи». Гражданин погиб.

В обоих случаях машинисты сигналили и применяли экстренное торможение.

На неделе сообщалось, что в один из дней два человека погибли на железной дороге.