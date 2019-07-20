В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок
Новости Беларуси. 20 июля около половины первого ночи в Могилёве кроссовер не пропустил грузовик.
Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний могилёвчанин за рулём Porsche Cayenne ехал по второстепенной дороге. В какой-то момент водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю для конвоирования. Произошло столкновение.
От удара МАЗ лёг на бок. Оба транспортных средства оказались повреждены. Пострадавших в аварии нет, водители были трезвы.
По факту случившегося ведётся проверка.
На прошлой неделе в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру.
Пострадал один человек – подробности здесь.