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В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок

20 июля 2019 06:56
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Новости Беларуси. 20 июля около половины первого ночи в Могилёве кроссовер не пропустил грузовик.

Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний могилёвчанин за рулём Porsche Cayenne ехал по второстепенной дороге. В какой-то момент водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю для конвоирования. Произошло столкновение.

В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок-1

Фото: МВД Беларуси

От удара МАЗ лёг на бок. Оба транспортных средства оказались повреждены. Пострадавших в аварии нет, водители были трезвы.

По факту случившегося ведётся проверка.

В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок-4

Фото: МВД Беларуси

На прошлой неделе в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру.

Пострадал один человек – подробности здесь.

# Авария в Могилеве # происшествия

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