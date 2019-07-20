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В Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси

20 июля 2019 06:26
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Новости Беларуси. Днём 19 июля в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, на улице Бобруйской, 21 сотрудники ГАИ обратили внимание на маршрутное такси «Минск-Гродно». Пассажиры садились в микроавтобус не на остановочном пункте.

Правоохранители подошли к 50-летнему водителю и заподозрили, что мужчина может быть нетрезв. Медосвидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ГАИ – в крови гражданина содержалось 1,73 промилле алкоголя.

В отношении водителя и должностного лица, допустившего мужчину к управлению маршруткой, составлены административные протоколы.

Около недели назад в Гродно находящийся в отпуске инспектор ГАИ задержал нетрезвого водителя.

У него было почти десятикратное превышение нормы алкоголя в крови – подробнее здесь.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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