В Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси

Новости Беларуси. Днём 19 июля в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, на улице Бобруйской, 21 сотрудники ГАИ обратили внимание на маршрутное такси «Минск-Гродно». Пассажиры садились в микроавтобус не на остановочном пункте.

Правоохранители подошли к 50-летнему водителю и заподозрили, что мужчина может быть нетрезв. Медосвидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ГАИ – в крови гражданина содержалось 1,73 промилле алкоголя.

В отношении водителя и должностного лица, допустившего мужчину к управлению маршруткой, составлены административные протоколы.

Около недели назад в Гродно находящийся в отпуске инспектор ГАИ задержал нетрезвого водителя.