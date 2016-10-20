Воспитание ремнем: отцу, жестоко избившему 1,5-годовалую дочь, грозит до 5 лет лишения свободы

Новости Беларуси. В Витебской области в отношении отца, который избил свою полуторагодовалую дочь, возбуждено уголовное дело. Шокирующий и беспрецедентный случай произошел в Городке. О насилии в семье правоохранительные органы узнали от родной тети избитой девочки. 26-летний мужчина задержан. Его дети признаны нуждающимися в защите государства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Детские велосипеды брошены прямо во дворе. Тут же – тряпки, бутылки из-под алкоголя, откровенная грязь. Одним словом – свалка. Неудивительно, что соседи по-соседски к хозяевам этого дома за солью не заходят. Потому и не знают, что за стенами этого ветхого жилища совсем недавно отец жестоко избил свою полуторагодовалую дочь.

Ольга Маркова, житель Городка:

Я вообще считаю, не провинился ребенок – бить нельзя. У меня у самой трое детей. Ну, поругаешь.

Галина Киртока, житель Городка:

Ну не так чтобы ремнем избивать до крови. Это ж ребенок, что он поймет? Ничего. Бояться только будет.

Тем не менее факт остается фактом. Отец не меньше 11 раз ударил девочку на глазах у старшей 3-летней дочери. То ли ремнем, то ли ручкой от женской сумки. Как рассказали следователи, причина родительского гнева банальна: ребенок якобы прошелся гвоздем по экрану телевизора.

Михаил Патеев, прокурор Городокского района:

Оба родителя отрицают факт истязания своей несовершеннолетней дочери. Отец рассказывает одни обстоятельства. Мать же указывает другие обстоятельства. Даже в этой части их пояснения не совпадают.

Характер имеющихся у ребенка телесных повреждений указывает на то, что ее элементарно пороли.

Еще до этого шокирующего инцидента неблагополучная семья была поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Одна из главных причин – отец, который не прочь выпить. Сейчас он задержан. Позиция мамы девочек тоже вызывает у следователей много вопросов.

Ирина Иванова, исполняющий обязанности заведующего детско-подростковым отделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:

Ребенок четко понимает тот негатив, который идет на него. Ребенок, который все это видел, наблюдал, он тоже эмоционально отреагировал на данную ситуацию. Это тоже говорит о том, что и к нему применена своего рода форма насилия.

В органах социальной защиты говорят: девочки могут остаться сиротами при живых родителях. Сейчас дети признаны нуждающимися в государственной опеке. Ну а отцу, жестоко избившему ребенка, грозит до 5 лет лишения свободы, если, конечно, вина его будет доказана.