«Лучше откажитесь от подобного». В Жодино 32-летний мужчина поджёг «Табакерку»

Новости Беларуси. При попытке бегства в Жодино задержан 32-летний местный житель, которого обвиняют в злостном хулиганстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я поджег «Табакерку» в городе Жодино. Осознаю свою вину, сожалею. До последнего момента я был не уверен, стоит это делать или нет, но жизненные обстоятельства подтолкнули меня на опрометчивый шаг.

Обращаюсь к людям, которые такие же, как и я. Подумайте два или три раза и лучше откажитесь от подобного выражения своего юношеского максимализма либо нигелизма. Лучше быть на свободе и еще сделать что-то другое, в смысле мирное, спокойное, рассудительное, через диалог.