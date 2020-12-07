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«Лучше откажитесь от подобного». В Жодино 32-летний мужчина поджёг «Табакерку»

07 декабря 2020 14:15
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Новости Беларуси. При попытке бегства в Жодино задержан 32-летний местный житель, которого обвиняют в злостном хулиганстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вечером 5 декабря он поджег торговый павильон на улице Фрунзе. Мужчина уже дал признательные показания.  

«Лучше откажитесь от подобного». В Жодино 32-летний мужчина поджёг «Табакерку»-1

Я поджег «Табакерку» в городе Жодино. Осознаю свою вину, сожалею. До последнего момента я был не уверен, стоит это делать или нет, но жизненные обстоятельства подтолкнули меня на опрометчивый шаг.  

Обращаюсь к людям, которые такие же, как и я. Подумайте два или три раза и лучше откажитесь от подобного выражения своего юношеского максимализма либо нигелизма. Лучше быть на свободе и еще сделать что-то другое, в смысле мирное, спокойное, рассудительное, через диалог.  

«Лучше откажитесь от подобного». В Жодино 32-летний мужчина поджёг «Табакерку»-4

«Лучше откажитесь от подобного». В Жодино 32-летний мужчина поджёг «Табакерку»-6

Выяснилось, что горожанин придерживается радикальных взглядов по силовому свержению власти и регулярно участвует в протестах. К преступлению мужчина готовился, для этого изготовил коктейль Молотова.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело.

У фигуранта был пособник, личность которого устанавливается. Сейчас заключенный проверяется на причастность к другим преступлениям.

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# Хулиганство # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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