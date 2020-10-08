Задержан 36-летний минчанин, который расписывал баллончиком уличный ларёк

Новости Беларуси. Ночного художника задержали с поличным сотрудники милиции. 36-летний минчанин расписывал баллончиком уличный ларек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заметив правоохранителей, он попытался убежать, но был задержан и доставлен в Советское РУВД столицы. Вину в повреждении чужого имущества мужчина признает. Свое творчество считает украшением.