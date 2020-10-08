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Задержан 36-летний минчанин, который расписывал баллончиком уличный ларёк

08 октября 2020 13:43
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Новости Беларуси. Ночного художника задержали с поличным сотрудники милиции. 36-летний минчанин расписывал баллончиком уличный ларек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задержан 36-летний минчанин, который расписывал баллончиком уличный ларёк-1

Заметив правоохранителей, он попытался убежать, но был задержан и доставлен в Советское РУВД столицы. Вину в повреждении чужого имущества мужчина признает. Свое творчество считает украшением.  

Задержан 36-летний минчанин, который расписывал баллончиком уличный ларёк-4

Задержан за нанесение надписи на ларек «Табакерка». Я таким образом выражаю свое мнение по поводу происходящего. Да, я свою вину признаю полностью.  

Составлен административный протокол, действиям мужчины будет дана правовая оценка за умышленное повреждение чужого имущества.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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