Американец устроил дебош в минском отеле. Завершено расследование уголовного дела

Новости Беларуси. Завершено расследование в отношении гражданина США, устроившего дебош в одном из отелей Минска. 45-летнего иностранца обвиняют в хулиганстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, в сентябре мужчина зашел в отель, где под действием алкоголя разбил посуду, бытовую технику, а также повредил другое имущество гостиницы. После этого он вышел на улицу и нанес еще несколько ударов руками и ногами по припаркованному на стоянке автомобилю Porsche.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Указанный мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками милиции. В ходе допроса он пояснил следователям, что причиной его агрессии стало то, что он не смог попасть в свой номер по карте доступа. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе у 45-летнего гражданина США составила 1,8 промилле.

Сейчас мужчина под стражей. Материалы дела передали прокуратуре для направления в суд.