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Американец устроил дебош в минском отеле. Завершено расследование уголовного дела

04 декабря 2020 17:35
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Новости Беларуси. Завершено расследование в отношении гражданина США, устроившего дебош в одном из отелей Минска. 45-летнего иностранца обвиняют в хулиганстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Американец устроил дебош в минском отеле. Завершено расследование уголовного дела-1

Напомним, в сентябре мужчина зашел в отель, где под действием алкоголя разбил посуду, бытовую технику, а также повредил другое имущество гостиницы. После этого он вышел на улицу и нанес еще несколько ударов руками и ногами по припаркованному на стоянке автомобилю Porsche.

Американец устроил дебош в минском отеле. Завершено расследование уголовного дела-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Указанный мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками милиции. В ходе допроса он пояснил следователям, что причиной его агрессии стало то, что он не смог попасть в свой номер по карте доступа. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе у 45-летнего гражданина США составила 1,8 промилле.

Сейчас мужчина под стражей. Материалы дела передали прокуратуре для направления в суд.

# Хулиганство # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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