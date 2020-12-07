При пожаре в квартире на Уборевича погибла женщина

Новости Беларуси. Ночью 7 декабря в одной из многоэтажек на улице Уборевича горела квартира. Погибла хозяйка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночью 7 декабря в одной из многоэтажек на улице Уборевича горела квартира. Погибла хозяйка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники МЧС обнаружили женщину без сознания. Вскоре медики констатировали смерть. Также в результате пожара повреждено имущество, вся квартира закопчена. Причина возгорания устанавливается.