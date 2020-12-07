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При пожаре в квартире на Уборевича погибла женщина

07 декабря 2020 14:15
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Новости Беларуси. Ночью 7 декабря в одной из многоэтажек на улице Уборевича горела квартира. Погибла хозяйка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При пожаре в квартире на Уборевича погибла женщина-1

Сотрудники МЧС обнаружили женщину без сознания. Вскоре медики констатировали смерть. Также в результате пожара повреждено имущество, вся квартира закопчена. Причина возгорания устанавливается.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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