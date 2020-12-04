За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело

На записи видно, как житель Солигорска демонстративно кидает флаг под ноги, а затем и вовсе его топчет. Сейчас обвиняемый ожидает суда в изоляторе временного содержания. Известно, что мужчина уже был судим ранее, причем дважды за грабеж.

– Злоупотребил алкоголем и вынул флаг национальной символики из флагштока.

– И что вы с ним сделали?

– Мотал над головой, он вылетел у меня из рук.

– Потом вы его просто оставили?

– Потом я его просто оставил.

– Вы можете пояснить, с какой целью вы это делали?

– Я затрудняюсь ответить. Я был пьян, не помню.

– Вы сделали это из политических соображений?

– Нет, ни в коем случае.

– То есть это никак не связано было с политикой или выражением какого-либо протеста.

– Никаких протестов, никакой политики.