За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Солигорске за надругательство над государственным символом следователи возбудили уголовное дело. Его фигурантом стал 38-летний местный житель. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Солигорске за надругательство над государственным символом следователи возбудили уголовное дело. Его фигурантом стал 38-летний местный житель. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О пропаже белорусского флага с городского «Дома торговли» сообщили сотрудники магазина, когда пришли с утра на работу. Обнаружить подозреваемого, который после небольшого застолья со своей спутницей похитил полотнище с фасада, удалось с помощью камер наружного наблюдения.
На записи видно, как житель Солигорска демонстративно кидает флаг под ноги, а затем и вовсе его топчет. Сейчас обвиняемый ожидает суда в изоляторе временного содержания. Известно, что мужчина уже был судим ранее, причем дважды за грабеж.
– Злоупотребил алкоголем и вынул флаг национальной символики из флагштока.
– И что вы с ним сделали?
– Мотал над головой, он вылетел у меня из рук.
– Потом вы его просто оставили?
– Потом я его просто оставил.
– Вы можете пояснить, с какой целью вы это делали?
– Я затрудняюсь ответить. Я был пьян, не помню.
– Вы сделали это из политических соображений?
– Нет, ни в коем случае.
– То есть это никак не связано было с политикой или выражением какого-либо протеста.
– Никаких протестов, никакой политики.