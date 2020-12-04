Прямой эфир

За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело

04 декабря 2020 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Солигорске за надругательство над государственным символом следователи возбудили уголовное дело. Его фигурантом стал 38-летний местный житель. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело-1

О пропаже белорусского флага с городского «Дома торговли» сообщили сотрудники магазина, когда пришли с утра на работу. Обнаружить подозреваемого, который после небольшого застолья со своей спутницей похитил полотнище с фасада, удалось с помощью камер наружного наблюдения.

За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело-4

На записи видно, как житель Солигорска демонстративно кидает флаг под ноги, а затем и вовсе его топчет. Сейчас обвиняемый ожидает суда в изоляторе временного содержания. Известно, что мужчина уже был судим ранее, причем дважды за грабеж.

За надругательство над государственным флагом в Солигорске возбуждено уголовное дело-7

Злоупотребил алкоголем и вынул флаг национальной символики из флагштока.
И что вы с ним сделали?
Мотал над головой, он вылетел у меня из рук.
Потом вы его просто оставили?
Потом я его просто оставил.
Вы можете пояснить, с какой целью вы это делали?
Я затрудняюсь ответить. Я был пьян, не помню.
Вы сделали это из политических соображений?
Нет, ни в коем случае.
То есть это никак не связано было с политикой или выражением какого-либо протеста.
Никаких протестов, никакой политики.

# Акции протеста # происшествия # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Тимирязева Mitsubishi разорвало на две части: машина врезалась в столб
04 декабря 2020 15:02

На Тимирязева Mitsubishi разорвало на две части: машина врезалась в столб

Авария на перекрёстке Орловской и Карастояновой. Столкнулись две легковушки
03 декабря 2020 18:49

Авария на перекрёстке Орловской и Карастояновой. Столкнулись две легковушки

В Пуховичском районе Skoda врезалась в машину скорой помощи
03 декабря 2020 14:02

В Пуховичском районе Skoda врезалась в машину скорой помощи