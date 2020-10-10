В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса

Новости Беларуси. В Бобруйске задержали мужчин, которых подозревают в поджоге киоска «Табакерка». Инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бобруйске задержали мужчин, которых подозревают в поджоге киоска «Табакерка». Инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. По горячим следам оперативники задержали трех безработных бобруйчан. Установлено, что поджог они спланировали заранее. На крыше киоска установили емкость с бензином и часовой механизм, который успели привести в действие.
Также во время обыска в гараже одного из задержанных были обнаружены пневматическое ружье, трафареты для надписей и предметы для изготовления самодельного взрывного устройства.
– Положили на крышу «Табакерки».
– Что положили? Кто ложил? Кто ложил?
– Ложил Виталий.
– Что ложил?
– Пакет.
– Что в пакете было?
– Бензин.
– Поставили коробку.
– Кто ставил?
– Ставил я.
– Куда поставили коробку?
– На краешек крыши.
– Какие планы были, цели?
– Поджечь «Табакерку».
– Чья вообще это идея была?
– Больше Сашина.
– С какой целью вообще он хотел это сделать?
– Без понятия. Честно, не могу даже сказать.
– Какие-то политические цели он преследовал?
– Скорее всего, да.
– Какие-то политические цели – дестабилизация в городе обстановки?
– Ну, да, скорее всего.
Еще у одного из задержанных была обнаружена флеш-карта с данными сотрудников бобруйской милиции. Известно, что бобруйчане причастны к проколу колес машины сотрудника милиции.
Сейчас подозреваемые находятся в ИВС. Оперативники проверяют их на причастность к другим преступлениям. По факту поджога возбуждено уголовное дело.