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В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса

10 октября 2020 14:08
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Новости Беларуси. В Бобруйске задержали мужчин, которых подозревают в поджоге киоска «Табакерка». Инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-1

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. По горячим следам оперативники задержали трех безработных бобруйчан. Установлено, что поджог они спланировали заранее. На крыше киоска установили емкость с бензином и часовой механизм, который успели привести в действие.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-4

Также во время обыска в гараже одного из задержанных были обнаружены пневматическое ружье, трафареты для надписей и предметы для изготовления самодельного взрывного устройства.   

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-7

– Положили на крышу «Табакерки».
– Что положили? Кто ложил? Кто ложил?
– Ложил Виталий.
– Что ложил?
– Пакет.
– Что в пакете было?
– Бензин.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-10

– Поставили коробку.
– Кто ставил?
– Ставил я.
– Куда поставили коробку?
– На краешек крыши.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-13

– Какие планы были, цели?
– Поджечь «Табакерку».
– Чья вообще это идея была?
– Больше Сашина.
– С какой целью вообще он хотел это сделать?
– Без понятия. Честно, не могу даже сказать.
– Какие-то политические цели он преследовал?
– Скорее всего, да.
– Какие-то политические цели – дестабилизация в городе обстановки?
– Ну, да, скорее всего.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-16

Еще у одного из задержанных была обнаружена флеш-карта с данными сотрудников бобруйской милиции. Известно, что бобруйчане причастны к проколу колес машины сотрудника милиции.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-19

Сейчас подозреваемые находятся в ИВС. Оперативники проверяют их на причастность к другим преступлениям. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса-22

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