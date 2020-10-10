В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге «Табакерки». Видео допроса

Новости Беларуси. В Бобруйске задержали мужчин, которых подозревают в поджоге киоска «Табакерка». Инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. По горячим следам оперативники задержали трех безработных бобруйчан. Установлено, что поджог они спланировали заранее. На крыше киоска установили емкость с бензином и часовой механизм, который успели привести в действие.

Также во время обыска в гараже одного из задержанных были обнаружены пневматическое ружье, трафареты для надписей и предметы для изготовления самодельного взрывного устройства.

– Положили на крышу «Табакерки».

– Что положили? Кто ложил? Кто ложил?

– Ложил Виталий.

– Что ложил?

– Пакет.

– Что в пакете было?

– Бензин.

– Поставили коробку.

– Кто ставил?

– Ставил я.

– Куда поставили коробку?

– На краешек крыши.

– Какие планы были, цели?

– Поджечь «Табакерку».

– Чья вообще это идея была?

– Больше Сашина.

– С какой целью вообще он хотел это сделать?

– Без понятия. Честно, не могу даже сказать.

– Какие-то политические цели он преследовал?

– Скорее всего, да.

– Какие-то политические цели – дестабилизация в городе обстановки?

– Ну, да, скорее всего.

Еще у одного из задержанных была обнаружена флеш-карта с данными сотрудников бобруйской милиции. Известно, что бобруйчане причастны к проколу колес машины сотрудника милиции.