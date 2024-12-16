Крутой о ЧП в Витебске: собственники смогут работать на других объектах по суперльготным тарифам

Причиной масштабного пожара в торговом центре Витебска, в результате которого пострадали десятки человек, могли стать многочисленные нарушения, допущенные собственником. Детали происшествия обсудили сегодня на заседании штаба по чрезвычайному происшествию. Участие в нем принял глава администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в ходе которого будет дана оценка действию или, наоборот, бездействию должностных лиц. Ситуация на личном контроле Александра Лукашенко – даже несмотря на зарубежную командировку. Отчет о расследовании должен лечь на стол главы государства уже к пятнице. По факту ЧП в Витебске возбуждено уголовное дело. В МВД Беларуси сообщили, что подозреваемые задержаны. Если разобраться с причинами трагедии, установить и наказать виновных еще только предстоит, то о слаженной и оперативной работе спасателей во время тушения пожара сказано уже сейчас. Слова благодарности прозвучали и в адрес медиков – за их профессионализм в оказании помощи пострадавшим. Кроме того, поступило предложение всех отличившихся представить к государственным наградам. С места событий передает Ольга Масловская.

Черные окна торгового центра в Витебске. Пожара такого масштаба в регионе не было. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров здания. На четырех уровнях располагалось 430 торговых павильонов, разделенных пластиковыми и стеклянными перегородками. Звонок от очевидца поступил спустя две минуты после сообщения на пульт системы «Молния» МЧС. Пожарная часть расположена всего в 700 метрах от торгового центра. В считаные минуты расчеты уже были на месте. ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ. Читать подробнее.

Из охваченного огнем здания эвакуировали 200 человек. Слаженную работу спасателей отметил Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Под его руководством в Витебске сегодня прошел штаб. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Ход его расследования на личном контроле Александра Лукашенко. В пятницу документы с выводами следователей и экспертов должны лечь на стол Президенту. В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств. Читайте подробнее.

Из 20 пострадавших в стационарах Витебска находятся 13 человек. В их числе один ребенок, женщина – в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Из реанимации переведен сотрудник МЧС, получивший отравление угарным газом во время эвакуации людей. Всего пострадали два спасателя. Сегодня их навестил министр по ЧС. Константин Гиркало служит в МЧС 10 лет. Опытный спасатель, но даже в его практике пожаров такого масштаба прежде не было.

Константин Гиркало, мастер-спасатель Витебского ГОЧС:

Увидел там, где-то девушка кричала о помощи. Туда поставили автолестницу, и я полез ее вытаскивать, помог ей вылезти. В дальнейшем полезли дальше искать пострадавших, мало ли кто-то еще есть. Никого не нашли, решил возвращаться назад. На обратном пути чуть-чуть давление в баллоне закончилось и пришлось подышать дымом. Потом выскочил на лестницу и без сил упал. Сейчас решается вопрос о возмещении ущерба. Предпринимателям предложено работать в других торговых объектах города.