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По всей Беларуси ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра

16 декабря 2024 17:02
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Упавшие деревья, поврежденные здания, проблемы с электроснабжением и транспортным сообщением. Беларусь сегодня оказалась во власти непогоды. Последствия снегопада и сильного ветра ликвидируют в регионах и столице. Его порывы местами достигали 26 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей Беларуси ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра-2

В МЧС поступило около трех десятков сообщений о поваленных деревьях. Повреждены оказались кровли 11 жилых домов. Сильнее всего непогода бушевала в Гродненской области. В областном центре ветер повалил три новогодние ели. Благо, обошлось без пострадавших. Спасатели выезжали на устранение последствий стихии 17 раз, а аварийные бригады до сих пор восстанавливают электроснабжение. Перебои в течение дня фиксировались в городах, деревнях и селах по всей стране.

Более чем в 70 населенных пунктах все еще устраняют неполадки. В восстановительных работах задействованы 68 бригад и 77 единиц техники. Энергетики работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг ситуации.

# МЧС Беларуси # Погода в Беларуси

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