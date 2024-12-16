По всей Беларуси ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра

Упавшие деревья, поврежденные здания, проблемы с электроснабжением и транспортным сообщением. Беларусь сегодня оказалась во власти непогоды. Последствия снегопада и сильного ветра ликвидируют в регионах и столице. Его порывы местами достигали 26 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС поступило около трех десятков сообщений о поваленных деревьях. Повреждены оказались кровли 11 жилых домов. Сильнее всего непогода бушевала в Гродненской области. В областном центре ветер повалил три новогодние ели. Благо, обошлось без пострадавших. Спасатели выезжали на устранение последствий стихии 17 раз, а аварийные бригады до сих пор восстанавливают электроснабжение. Перебои в течение дня фиксировались в городах, деревнях и селах по всей стране.