В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств
Разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности всех причастных. В Витебске, под руководством главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, состоялось заседание штаба по чрезвычайному происшествию в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация на личном контроле главы государства. Даже находясь в зарубежной командировке, Александр Лукашенко держит руку на пульсе.
Пожар в витебском ТЦ – один из крупнейших в регионе за последнее время. В результате инцидента медицинская помощь была оказана 20 пострадавшим, 13 человек остаются в больницах.
Лукашенко поставил задачу, чтобы никто не ушёл от ответственности – Крутой о пожаре в ТЦ «Беларусь». Подробности здесь.
Глава администрации Президента поблагодарил работников МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженной работе спасателей, удалось избежать более серьезных последствий и жертв. Этот случай должен стать уроком для всех ведомств, необходимо сделать определенные выводы, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Недопустимым фактом является то, что на протяжении многих лет, особенно с 2020 года, когда в указанном центре уже произошел подобный инцидент с пожаром холодильного оборудования, но, естественно, не с такими последствиями. Тем не менее, не принимались достаточные меры по устранению нарушений, связанных и с системой пожаротушения и со своевременной работой датчиков всех систем. Поэтому это свидетельствует о том, что у собственника не было большого желания, несмотря на извлекаемую прибыль, принимать все действенные меры по устранению предписаний контролирующих органов.
По факту пожара в торговом центре в Витебске возбуждено уголовное дело. Уже 20 декабря должен быть подготовлен отчет Президенту о первичном расследовании причин и обстоятельств произошедшего с соответствующими выводами.