В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств

Разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности всех причастных. В Витебске, под руководством главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, состоялось заседание штаба по чрезвычайному происшествию в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация на личном контроле главы государства. Даже находясь в зарубежной командировке, Александр Лукашенко держит руку на пульсе.

Пожар в витебском ТЦ – один из крупнейших в регионе за последнее время. В результате инцидента медицинская помощь была оказана 20 пострадавшим, 13 человек остаются в больницах. Лукашенко поставил задачу, чтобы никто не ушёл от ответственности – Крутой о пожаре в ТЦ «Беларусь». Подробности здесь. Глава администрации Президента поблагодарил работников МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженной работе спасателей, удалось избежать более серьезных последствий и жертв. Этот случай должен стать уроком для всех ведомств, необходимо сделать определенные выводы, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.