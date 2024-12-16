Маршрутка с 9 пассажирами перевернулась в Воложинском районе

В Воложинском районе водитель маршрутки не справился с управлением на автодороге «Першаи – Ивенец – Несвиж» и съехал в кювет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Микроавтобус с 9 пассажирами опрокинулся. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Следователи при осмотре автомобиля выяснили, что на задней оси были установлены шины со значительным износом протектора. Пассажирские сиденья в салоне не оборудованы ремнями безопасности.

По предварительной информации, водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.