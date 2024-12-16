Прямой эфир

Маршрутка с 9 пассажирами перевернулась в Воложинском районе

16 декабря 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Воложинском районе водитель маршрутки не справился с управлением на автодороге «Першаи – Ивенец – Несвиж» и съехал в кювет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Маршрутка с 9 пассажирами перевернулась в Воложинском районе-2

Микроавтобус с 9 пассажирами опрокинулся. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Следователи при осмотре автомобиля выяснили, что на задней оси были установлены шины со значительным износом протектора. Пассажирские сиденья в салоне не оборудованы ремнями безопасности. 

По предварительной информации, водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

# Авария в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поставил задачу, чтобы никто не ушёл от ответственности – Крутой о пожаре в ТЦ «Беларусь»
15 декабря 2024 13:40

Лукашенко поставил задачу, чтобы никто не ушёл от ответственности – Крутой о пожаре в ТЦ «Беларусь»

По факту пожара в Витебске в ТЦ «Беларусь» возбуждено уголовное дело
14 декабря 2024 13:55

По факту пожара в Витебске в ТЦ «Беларусь» возбуждено уголовное дело

Пожар в Витебске ликвидирован – за помощью медиков обратились 15 человек
13 декабря 2024 19:53

Пожар в Витебске ликвидирован – за помощью медиков обратились 15 человек