ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ
Причиной масштабного пожара в торговом центре Витебска, в результате которого пострадали десятки человек, могли стать многочисленные нарушения, допущенные собственником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали происшествия обсудили 16 декабря со всеми заинтересованными силовыми ведомствами на заседании штаба. Участие в нем принял глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Отчет Александру Лукашенко о расследовании пожара должен быть готов к 20 декабря. Даже находясь в зарубежной командировке глава государства держит ситуацию на личном контроле.
В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств – подробности здесь.
Глава Администрации Президента отметил слаженную и оперативную работу расчетов МЧС во время тушения пожара. Высказал пожелание, чтобы отличившиеся спасатели были представлены к государственным наградам. Также поблагодарил медиков за профессионализм в оказании помощи пострадавшим.
Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси:
В течение пяти минут МЧС было на месте. Развернули лестницы, подъемники, коленчатые лестницы, которые помогли людей вывести и с использованием масок также людей вывезли из задымленного помещения. Это позволило всех спасти быстро и оперативно. Это самое главное и важное. А в последующем приступили активно к ликвидации пожара.
Игорь Березка, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Витебска:
Все пациенты стабильны, все пациенты получили необходимый объем медицинской помощи, консультировались нашими коллегами из Минска. Проведены консилиумы своевременно. Так что медицинская помощь оказана в полном объеме. Их жизни ничего не угрожает.
Здание торгового центра сильно повреждено огнем. Скорее всего, его снесут. По факту ЧП в Витебске возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. После заседания штаба министр внутренних дел посетил РОВД, где они сейчас содержатся. Известно, что вопросы по торговому центру уже возникали, но нарушения не устранялись. В связи с этим в ходе расследования будет дана оценка действию или бездействию должностных лиц. Кроме того, специалисты проверят другие объекты собственника в Витебской области.