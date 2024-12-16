ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ

Причиной масштабного пожара в торговом центре Витебска, в результате которого пострадали десятки человек, могли стать многочисленные нарушения, допущенные собственником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали происшествия обсудили 16 декабря со всеми заинтересованными силовыми ведомствами на заседании штаба. Участие в нем принял глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Отчет Александру Лукашенко о расследовании пожара должен быть готов к 20 декабря. Даже находясь в зарубежной командировке глава государства держит ситуацию на личном контроле. В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств – подробности здесь. Глава Администрации Президента отметил слаженную и оперативную работу расчетов МЧС во время тушения пожара. Высказал пожелание, чтобы отличившиеся спасатели были представлены к государственным наградам. Также поблагодарил медиков за профессионализм в оказании помощи пострадавшим.

Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси:

В течение пяти минут МЧС было на месте. Развернули лестницы, подъемники, коленчатые лестницы, которые помогли людей вывести и с использованием масок также людей вывезли из задымленного помещения. Это позволило всех спасти быстро и оперативно. Это самое главное и важное. А в последующем приступили активно к ликвидации пожара.