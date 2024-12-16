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ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ

16 декабря 2024 13:43
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Причиной масштабного пожара в торговом центре Витебска, в результате которого пострадали десятки человек, могли стать многочисленные нарушения, допущенные собственником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали происшествия обсудили 16 декабря со всеми заинтересованными силовыми ведомствами на заседании штаба. Участие в нем принял глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ-2

Отчет Александру Лукашенко о расследовании пожара должен быть готов к 20 декабря. Даже находясь в зарубежной командировке глава государства держит ситуацию на личном контроле.

В Витебске состоялось заседание штаба с участием силовых ведомств – подробности здесь.

Глава Администрации Президента отметил слаженную и оперативную работу расчетов МЧС во время тушения пожара. Высказал пожелание, чтобы отличившиеся спасатели были представлены к государственным наградам. Также поблагодарил медиков за профессионализм в оказании помощи пострадавшим.

ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ-4

Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси:
В течение пяти минут МЧС было на месте. Развернули лестницы, подъемники, коленчатые лестницы, которые помогли людей вывести и с использованием масок также людей вывезли из задымленного помещения. Это позволило всех спасти быстро и оперативно. Это самое главное и важное. А в последующем приступили активно к ликвидации пожара.

ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ-6

Игорь Березка, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Витебска:
Все пациенты стабильны, все пациенты получили необходимый объем медицинской помощи, консультировались нашими коллегами из Минска. Проведены консилиумы своевременно. Так что медицинская помощь оказана в полном объеме. Их жизни ничего не угрожает.

Здание торгового центра сильно повреждено огнем. Скорее всего, его снесут. По факту ЧП в Витебске возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. После заседания штаба министр внутренних дел посетил РОВД, где они сейчас содержатся. Известно, что вопросы по торговому центру уже возникали, но нарушения не устранялись. В связи с этим в ходе расследования будет дана оценка действию или бездействию должностных лиц. Кроме того, специалисты проверят другие объекты собственника в Витебской области.

# ЧП # Пожар # Игорь Крутой # Вадим Синявский

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