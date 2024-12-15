Лукашенко поставил задачу, чтобы никто не ушёл от ответственности – Крутой о пожаре в ТЦ «Беларусь»

Невзирая на зарубежную командировку белорусский лидер держит руку на пульсе по резонансному случаю в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о пожаре в торговом центре «Беларусь», который находится на особом контроле Александра Лукашенко, заявил 15 декабря журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Состоялся телефонный разговор с Президентом нашей страны. Было доложено об организации работ по ликвидации последствий пожара в торговом центре в городе Витебске. Было поручено, чтобы Администрация Президента координировала работу всех соответствующих служб и государственных органов, максимально честно открыто и объективно проведено было расследование, выяснены были все причины. Организована ликвидация всех последствий. Особое внимание наш лидер уделил скорейшей реабилитации пострадавших.

20 человек у нас пострадавших. 16 непосредственно в день пожара и 4 человека обратились впоследствии за психологической помощью. Из детей – две пострадавших девочки – легкая форма. Она подвернула ножку, вторую мы на всякий случай положили в реанимацию, но тоже уже перевели в педиатрическое отделение. Она уже даже нарисовала рисунки нашему министру здравоохранения, поздравила его с Новым годом!

По причинам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, пока по статье Уголовного кодекса, относящейся к нарушению правил пожарной безопасности. Возможно, квалификация будет расширена по мере поступления всех материалов и проведения соответствующих экспертиз. Завтра в Витебске у нас состоится штаб со всеми заинтересованными силовыми ведомствами: Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз и Министерство по чрезвычайным ситуациям. По линии каждой из этих служб есть соответствующие вопросы.