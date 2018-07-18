Сгоревшие дотла дома, придавленные люди, повреждённые автомобили. Беспощадная стихия захлестнула Беларусь

Новости Беларуси. Непогода вносит коррективы в работу экстренных служб и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне мощный грозовой фронт оставил разрушительный след в разных уголках страны. По информации спасателей, в регионах затоплены дома, упавшими деревьями повреждены крыши зданий и автомобили. Сильные ливни ожидаются и 18 июля. Синоптики не спешат снимать оранжевый уровень опасности.

Весь интернет пестрит кадрами с мест ЧП. Так, в Минске сильным ветром дерево выбросило в окно многоэтажки, а в Гродно дорожные конструкции уплыли со стройплощадки и продолжили дрейфовать по магистралям вместе с автомобилями.

Людмила Кудина, пострадавший:

Хотелось бы, чтоб обратили внимание на наш дом, потому что очень страшно ходить даже возле дома.

Это утро для Людмилы Геннадьевны стало по-настоящему шокирующим. Её машину разбила пожарная лестница. Фары и двигатель – вдребезги.

Со слов пострадавших, на дышащие на ладан конструкции этого дома коммунальщики закрывают глаза уже больше 60 лет. Уже совсем отчаявшись, минчане обратились за помощью на горячую линию телеканала СТВ.

Людмила Кудина:

Мы только месяц назад сделали капитальный ремонт двигателя. Очень расстроилась дочка. Она очень много работает, на двух работах. Очень хорошо, что не было детей, потому что могли бы пострадать невинные дети. Во время дождей, когда была большая гроза, сорвало с крыши лист какой-то. Листом этим металлическим могло бы поранить проходящего человека.

Вероника Ананич, исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ Октябрьского района Минска:

Такая ситуация могла сложиться в связи с продолжительными ливнями и порывистым ветром. Произошло намокание верхнего штукатурного слоя. Анкера не выдержали сильной ветровой нагрузки. Как только высохнет штукатурка, всё будет восстановлено.



Ещё один тревожный звонок. Как только льют дожди, жизнь минчан в этой многоэтажке превращается в настоящий кошмар. Дырявая крыша – и вода стекает аж до первых этажей.

Размокшие от сырости стены и мебель, плесень – следствие вчерашнего ливня. Но это ещё цветочки. Сырость спровоцировала короткое замыкание. Целый дом больше суток без света.

Марина Ружина, пострадавший:

Дождь, влажность и этот дым очень едкий. Электрик сказал, что вообще травануться можно было.

Ирина Крупина, пострадавший:

Сотрудник МЧС стоит вот так, как вы стоите, а я стояла здесь. Мы не видели друг друга за стеной дождя, который вот здесь лил.



А это уже экстренное хирургическое отделение. Сказать, что Лидии вчера не повезло, значит, ничего не сказать. От порывов ветра девушку и её друга на улице придавило сезонным торговым павильоном. Результат – рассеченная голова и онемевшая рука.

Лидия Шпаковская, пострадавший:

Возле станции метро «Фрунзенская» начался ураган. Мы стали под палатку, чтоб спрятаться от дождя. Мы стоим, и она начинает падать на нас. На голове 2-3 шва.

Норайр Мелконян, врач-хирург 2-й городской клинической больницы:

Молодому человеку оказана медпомощь на уровне приёмного покоя, и он был отпущен в связи с отсутствием показаний для госпитализации. А девушка с диагнозом черепно-мозговая травма лёгкой степени была госпитализирована в наше отделение.



Сейчас в городе каждая конструкция на особом контроле. Коммунальные службы ежедневно и усиленно проверяют рекламные щиты, торговые павильоны, да и в принципе все постройки на надёжность. Во дворах и на центральных улицах мониторят ситуацию с деревьями, пока не поздно.

Оксана Семашко, СТВ:

Ливни и грозы не отступают. Некомфортная погода со шквалистым ветром продлится до конца недели. В МЧС рекомендуют быть предельно осторожными.

В Брестском регионе молния сожгла два дома. Постройки выгорели дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. Как стало известно, ни в одном не было громоотводов.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Если видите, что приближается гроза, лучше отказаться от похода в магазины. Если гроза застала в автомобиле, то прекратить движение, остановиться на обочине. В любой внештатной ситуации нужно сообщать по номеру 101 или 112.

