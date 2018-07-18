От непогоды на куполе церкви в Лебедево сломался крест

Новости Беларуси. Стихийный ливень. Минская область снова оказалась в эпицентре грозового фронта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Стихийный ливень. Минская область снова оказалась в эпицентре грозового фронта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От урагана накануне пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе. Повреждены крыши нескольких десятков жилых домов и сельскохозяйственных зданий. Гроза не пожалела даже святые места: на куполе Троицкой церкви в Лебедево сломался крест.
Жители города размещают в социальных сетях фото и видео последствий непогоды. И шутят: «Если молодечненцы не едут на море, то море едет в Молодечно».
Впрочем, ливневые дожди периодически идут в разных районах всю неделю. Оранжевый уровень опасности сохраняется. Дождливая погода с сильным ветром прогнозируются до конца недели.