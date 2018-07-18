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От непогоды на куполе церкви в Лебедево сломался крест

18 июля 2018 19:24
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Новости Беларуси. Стихийный ливень. Минская область снова оказалась в эпицентре грозового фронта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

От непогоды на куполе церкви в Лебедево сломался крест-1

От урагана накануне пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе. Повреждены крыши нескольких десятков жилых домов и сельскохозяйственных зданий. Гроза не пожалела даже святые места: на куполе Троицкой церкви в Лебедево сломался крест.

От непогоды на куполе церкви в Лебедево сломался крест-4

Жители города размещают в социальных сетях фото и видео последствий непогоды. И шутят: «Если молодечненцы не едут на море, то море едет в Молодечно».

От непогоды на куполе церкви в Лебедево сломался крест-7

Впрочем, ливневые дожди периодически идут в разных районах всю неделю. Оранжевый уровень опасности сохраняется. Дождливая погода с сильным ветром прогнозируются до конца недели.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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