Кое-что лучше не вспоминать, что валялось кусками: белорус, пострадавший в теракте в Петербурге, о событиях того дня

Новости Беларуси. Наш соотечественник Юрий Шушкевич из Волковыска тоже оказался в том самом злополучном вагоне. Он получил несколько осколочных ранений, но, тем не менее, помогал раздвигать искореженные двери, чтобы выносить раненых. И, кстати, как признался сам Юрий, он должен был войти в ту самую дверь, где и находился смертник. Передумал буквально в последний момент. Впрочем, он сам все расскажет. Из первых уст и без комментариев в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Шушкевич, пострадавший:

На все судьба, на все случай, правильно? Еще хотел в те двери зайти, где взрыв был. Потом подумал, что там народа много, пока зайдут, пока выйдут. Слава Богу, пошел в соседний. Уже не прямо возле бомбы, а в пяти метрах встал. Потом вспышка, то ли хлопок, то ли что, и меня ударило током от поручня. Ну, это был не ток – вошел осколок, а потом еще два.

И взрывной волной меня накрыло людьми. Открыл глаза – темно. Думаю: я здесь или уже там, потом начал слышать стук колес – ту-дум-ту-дум. Потом посветлее стало. Двери вагона взрывной волной аж все повыгнулись наружу, а я как раз перед ними лежал, заваленный телами, и смотрел на эти двери. Дальше пришло, наконец, реальное понимание того, что произошло. В маленькое окно возле входа, выбитое наружу, начали подавать детей и вылазить женщины. Я оглянулся – очень много лежачих. Кое-что лучше не вспоминать, что валялось кусками. Подробности вспоминать, знаете, кадык пережимает.

Начал отдирать половину дверей, подбежал мужик, помог. Мы с ни вывернули эту дверь наружу. Потому что как лежачих через окна подавать? И все, начали туда с носилками заходить, выносить. А мне что там делать? Во-первых, МЧС уже: «Не мешайтесь»,

да и у самого четыре ранения: рука, нога, голова, шея плюс контузия. Что я там буду суетиться? Мне так и сказали: «Поднимайтесь, там вам окажут помощь». Когда наверх поднялся, там уже по периметру МЧС, скорая, пожарная, разминирование. Быстро сработали. Потом вертолет еще опустился. Немного подождал, думаю: лезть в какую-нибудь скорую и говорить, что я в пальчик или в ножку ранен, или в шею с головой – как-то несерьезно, раз я на своих ногах. Там столько изувеченных и искалеченных. Потом уже: «Кто? Средней тяжести? Пройдемте с нами, пройдемте с нами».

Александр Найденов, заместитель главного врача по хирургии 26 городской больницы Санкт-Петербурга:

В настоящее время ему оказана помощь. Удален осколок из кисти, выполнена операция на шее, где имеется осколок в мягких тканях. У него баротравма с двух сторон, обе барабанные перепонки повреждены. Сегодня с одной стороны, где-то через неделю планируем выполнить операцию с другой стороны.

Общаясь с этим пациентом, сложилось впечатление, что он мужественный человек, у него проблем психологических никаких нет.

Юрий Шушкевич:

Не хочу горевать. Я спокойно, философски к этому отношусь. Значит, небо не захотело, чтобы я там остался, именно так, не больше, не меньше. Если кому-то суждено, то он не поедет в метро, но поедет в троллейбусе, который тоже может попасть в какую-то переделку, правильно? Вы вот мандаринами, бананами угощайтесь! Их столько принесли, что надо с каким-нибудь азербайджанцем знакомиться, чтобы он тут лавку открыл, ей-богу.