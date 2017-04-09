Ночью в Москве электричка протаранила белорусский поезд
Новости Беларуси. В Минск прибыли пассажиры состава «Москва–Брест», который 8 апреля поздно вечером столкнулся с электричкой. Происшествие на западе российской столицы обошлось без жертв.
Среди десятков пострадавших есть белорусы.
Известно о двух госпитализированных наших земляках. В момент аварии в поезде находились 455 человек. Тех, кто пережил жуткие моменты, встречали на перроне в Минске.
Очевидцы:
Удар сильный. Вот, результаты на лице, как видите. У некоторых похуже.
Все упали, стекла, паника небольшая. Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу.
Не было никакой паники, кипеша, все было в порядке.
Авария произошла около полуночи на перегоне Белорусского направления Московской железной дороги. Машинист электрички по неизвестным пока причинам экстренно затормозил, однако система дала сбой. Электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне пассажирским поездом «Москва–Брест».
От мощного удара вагон электрички разорвало пополам, десятки человек пострадали.
Многим медики оказали помощь на месте. Пять бригад врачей встречали прибывший в Минск состав.
Николай Тукало, врач-методист Центра экстренной медицинской помощи Минска:
В поезде шесть человек, которые нуждаются в медицинском осмотре. Из них четверо минчане, один житель Барановичей и одна жительница Бреста.
Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:
Что касается повреждений состава, то они были незначительные. Состав прибыл на станцию «Минск–Пассажирский» технически исправным, отцепка вагона не производилась.
Все мелкие неполадки были устранены обслуживающим персоналом поезда.
Что касается опоздания – «единица» «Москва–Минск» опоздал на три часа, поезд-«троечка» «Москва–Брест» опоздал на 5,5 часов часов.
Катастрофических последствий аварии чудом удалось избежать. Железнодорожное полотно не пострадало. Движение поездов в белорусском направлении в Москве возобновилось после 4 утра. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее о столконовении поездов здесь.