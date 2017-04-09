Ночью в Москве электричка протаранила белорусский поезд

Известно о двух госпитализированных наших земляках. В момент аварии в поезде находились 455 человек. Тех, кто пережил жуткие моменты, встречали на перроне в Минске.

Новости Беларуси. В Минск прибыли пассажиры состава «Москва–Брест», который 8 апреля поздно вечером столкнулся с электричкой. Происшествие на западе российской столицы обошлось без жертв.

Очевидцы: Удар сильный. Вот, результаты на лице, как видите. У некоторых похуже.

Все упали, стекла, паника небольшая. Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу.

Не было никакой паники, кипеша, все было в порядке.

Авария произошла около полуночи на перегоне Белорусского направления Московской железной дороги. Машинист электрички по неизвестным пока причинам экстренно затормозил, однако система дала сбой. Электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне пассажирским поездом «Москва–Брест».