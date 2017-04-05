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Студент из Петербурга чудом выжил, находясь в трех метрах от эпицентра взрыва в вагоне метро

05 апреля 2017 13:15
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Новости России. 4 апреля Льву Гаюну исполнилось 19 лет. Накануне в 14.40 студент Санкт-Петербургского экономического университета ехал в том самом вагоне, в котором взорвалась бомба.

У молодого человека острая баротравма. Его жизнь, по словам медиков, вне опасности, но провести неделю в больнице все же придется. «Взрыв произошел в моем вагоне, примерно в трех метрах от меня», – Лев вспоминает события понедельника. Взрыв, люди падали друг на друга, с потолка рушились куски железа и обшивки, лопались стекла.

Их последняя весна. Кем были люди, погибшие в метро, чем занимались и что любили (здесь подробнее). 

Лев Гаюн говорит, что будет теперь считать 3 апреля своим вторым днем рождения.

«После того, как осознал, что каким-то чудом избежал смерти, когда видел всех этих людей в метре от себя, которые были мертвы, представляя их бедных родителей и детей, становится просто ужасно на душе!». Накануне вечером на странице Льва появились эти строки.

Студент из Петербурга чудом выжил, находясь в трех метрах от эпицентра взрыва в вагоне метро -1

Напомним, в вагоне, в котором произошел взрыв, находился и наш соотечественник. Юрия Шушкевича уже дважды прооперировали, две недели он пробудет в больнице.  Он не помнит первые мгновения после взрыва. Говорит, не сразу понял, что произошло. Очнулся под телами. Придя в себя, белорус еще с одним пострадавшим выломал двери вагона (здесь подробнее).

# Фотофакт # Теракт в метро Санкт-Петербурга # Лев Гаюн

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